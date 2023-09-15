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Обыски у Шуфрича: СБУ обнаружила документ со "схемой" автономии Донбасса

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
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Обыски у Шуфрича: СБУ обнаружила документ со "схемой" автономии Донбасса

В пятницу, 15 сентября, в доме действующего депутата Нестора Шуфрича прошли обыски.

Нардеп получил подозрение от СБУ.

Так, во время обысков у Нестора Шуфрича был найден документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей. Он предполагает переименование этих областей в "края", широкую автономию, проведение выборов, формирование отдельных "правительства" и "парламента".

Об этом сообщили "Общественному" в СБУ.

Документ, который нашли у Шуфрича / © СБУ
Документ, который нашли у Шуфрича / Фото: СБУ

Документ датируется июлем 2014 года. Под ним стоят подписи Медведчука и Шуфрича.

Ранее народный депутат от запретной в Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене. Ему грозит 15 лет тюрьмы.

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Дата публикации
Просмотры
1642
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