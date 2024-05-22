Обыски у сотрудника НАБУ: в чем подозревают детектива

В среду, 22 мая, по месту жительства детектива одного из подразделений Национального антикоррупционного бюро были проведены обыски. Его подозревают в разглашении данных оперативно-розыскной деятельности и злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"САП осуществляет процессуальное руководство в досудебном расследовании, которое проводит Управление внутреннего контроля НАБУ по статьям 364 и 387 УК относительно возможного совершения уголовных правонарушений сотрудниками Бюро", — говорится в сообщении.

В САП уточнили, что производство начато после служебной записки разоблачителя – сотрудника НАБУ.

“Заметим, что никаких обысков или следственных действий в помещениях НАБУ по инициативе прокуроров САП не проводилось. В указанном уголовном производстве производился обыск исключительно по месту жительства действующего сотрудника НАБУ – детектива одного из подразделений”, — добавили в САП.

Привлечение к обыскам сотрудников Национальной полиции Украины объясняют недостаточностью ресурсов Управления внутреннего контроля НАБУ.

"Работники Национальной полиции Украины не имеют и не могли иметь никакого доступа к материалам расследований Национального бюро", — подчеркнули в САП.

Подробности скандального дела

Украинский журналист Юрий Бутусов утверждает, что сотрудник НАБУ, у которого проводились обыски, работает в подразделении агентов "под прикрытием" — наиболее тайном в структуре НАБУ.

По его словам, сегодняшняя акция САП продемонстрировала конфликт между двумя антикоррупционными органами, "последствия которого теперь будут непредсказуемыми, поскольку дело может затронуть многих руководителей".

Со ссылкой на собственные источники Бутусов отметил, что необходимость проведения срочных обысков может объясняться утечкой информации относительно "одного из самых резонансных уголовных дел, которое касается одного из ключевых организаторов одной большой коррупционной схемы".

“Обыски в НАБУ могут быть не последними, и среди фигурантов могут оказаться высокопоставленные должностные лица антикоррупционного бюро. Будем ждать аргументы сторон и передачу дела в суд”, — написал журналист.

Напомним, ранее НАБУ и САП объявили подозрение действующему министру аграрной политики и продовольствия Николаю Сольскому по делу о завладении государственными землями в Сумской области. Хотя в официальном сообщении на сайте Национального антикоррупционного бюро прямо и не указывается фамилия действующего министра Сольского, однако там есть также информация, что подозрение объявили 12 фигурантам дела, среди которых "бывший глава аграрного комитета ВРУ". Именно эту должность с 29 августа 2019 года по 24 марта 2022 года и занимал Николай Сольский.

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