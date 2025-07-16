Обыски в квартире мамы погибшего пилота "Джуса": что ответили ГБР

Обыски в квартире матери Героя Украины «Джуса»

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В ГБР прокомментировали, зачем пришли с обысками в квартиру погибшего пилота, героя Украины Андрея Пильщикова (Джуса).

Об этом рассказала спикер Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в комментарии «Суспільному».

Она заверила, что ГБР действует «исключительно в рамках закона и с уважением к памяти погибших Героев».

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По словам Сапьян, работники ГБР расследуют уголовное производство по мошенничеству и уклонению военнослужащим от прохождения военной службы. В рамках этого производства проводился ряд процессуальных действий, отметила она. Спикер не указала фамилию Шабунина, но мать «Джуса» рассказала, что ее сын был знаком с Виталием.

Сапьян подтвердила, что 11 июля ГБР провело обыски в рамках дела о мошенничестве и уклонении от службы. Один из обысков прошел в харьковской квартире, где фигурант жил до объявления подозрения. В ГБР заверили, что обыски проходили по решению суда и по закону.

«Хочу отметить, что уголовное производство и проведение следственных действий никоим образом не касаются матери погибшего Героя и были направлены исключительно на получение доказательств противоправной деятельности фигуранта», — заверила спикер ГБР.

Напомним, что мать Героя Украины сообщила, что ГБР провело обыски в квартире ее сына Андрея Пильщикова (Джуса) в Харькове.

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По ее словам, там время от времени останавливаются знакомые, которые приезжают в Харьков по делам и нуждаются в ночевочном месте. Среди них был и Виталий Шабунин.

Напомним, 15 июля суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства активисту и руководителю Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

В ГБР утверждали, что Шабунин мобилизовался в 2022 году, но долгое время не являлся по месту службы.