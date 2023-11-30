Обыски в Почаевской лавре: клирики отрицали существование Украины – в СБУ рассказали детали (фото)

Служба безопасности Украины проводит обыски в Почаевской лавре УПЦ (МП). Происходят они в рамках уголовного производства по причастности руководства Лавры к разжиганию национальной розни и ненависти.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечается, представители Почаевской лавры обнародовали на сайте монастыря публикацию, в которой оскорбляли национальную честь и достоинство иудеев, а также разжигали религиозную рознь против представителей всех церквей, кроме УПЦ.

В этом же сообщении клирики УПЦ (МП) поставили под сомнение существование Украины как суверенного государства отдельно от России.

"Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила наличие в тексте интернет-публикации высказываний, разжигающих межнациональную рознь и ненависть. В рамках уголовного производства по ст. 161 УК Украины ("Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков") продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления", — рассказали в СБУ.

Напомним, что СБУ устроила взрыв на Байкало-Амурской магистрали в РФ.

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