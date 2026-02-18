- Дата публикации
Обыски в штабе Залужного в 2022 году: СБУ дала первый комментарий
По словам ведомства, обыски на месте фактически не проводились, а все недоразумения были оперативно выяснены с главнокомандующим.
В Службе безопасности Украины подтвердили, что в 2022 году их сотрудники действительно прибывали по адресу законспирированного запасного командного пункта тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В то же время в спецслужбе подчеркивают: никаких обысков в командном пункте не проводилось, а ситуация была оперативно выяснена на уровне руководства.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в комментарии “Украинской правде”.
В СБУ объяснили, что в тот период проводили масштабные следственные действия в рамках другого уголовного производства — по направлению борьбы с организованной преступностью — сразу по многим адресам. Один из них случайно совпал с местом, где недавно разместили законспирированный резервный командный пункт Залужного.
“По факту никакие обыски или следственные действия по этому адресу не проводились. Ситуация была сразу прояснена — председатель СБУ Василий Малюк и Валерий Залужный лично прокоммуницировали и сняли все недоразумения”, — уверяют в спецслужбе.
Что известно об обысках
Ранее Валерий Залужный публично заявил, что в сентябре 2022 года на фоне контрнаступления ВСУ на северо-востоке в его киевский офис якобы прибыли сотрудники СБУ с обысками. По его словам, это выглядело как попытка давления и устрашения.
Залужный рассказывал, что в момент инцидента в помещении находились иностранные военные советники, а представители спецслужбы не объяснили цель своих действий и якобы пытались получить доступ к документам и технике. По его версии, ситуацию удалось остановить после звонков руководству государства и СБУ.
