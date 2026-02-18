Обыски в штабе Залужного в 2022 году: СБУ дала первый комментарий

СБУ / © twitter/СБУ

В Службе безопасности Украины подтвердили, что в 2022 году их сотрудники действительно прибывали по адресу законспирированного запасного командного пункта тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В то же время в спецслужбе подчеркивают: никаких обысков в командном пункте не проводилось, а ситуация была оперативно выяснена на уровне руководства.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в комментарии “Украинской правде”.

В СБУ объяснили, что в тот период проводили масштабные следственные действия в рамках другого уголовного производства — по направлению борьбы с организованной преступностью — сразу по многим адресам. Один из них случайно совпал с местом, где недавно разместили законспирированный резервный командный пункт Залужного.

“По факту никакие обыски или следственные действия по этому адресу не проводились. Ситуация была сразу прояснена — председатель СБУ Василий Малюк и Валерий Залужный лично прокоммуницировали и сняли все недоразумения”, — уверяют в спецслужбе.

Что известно об обысках

Ранее Валерий Залужный публично заявил, что в сентябре 2022 года на фоне контрнаступления ВСУ на северо-востоке в его киевский офис якобы прибыли сотрудники СБУ с обысками. По его словам, это выглядело как попытка давления и устрашения.

Залужный рассказывал, что в момент инцидента в помещении находились иностранные военные советники, а представители спецслужбы не объяснили цель своих действий и якобы пытались получить доступ к документам и технике. По его версии, ситуацию удалось остановить после звонков руководству государства и СБУ.

Кроме того, экс-главком ВСУ Валерий Залужный раскрыл правду о спорах с президентом Украины Владимиром Зеленским.