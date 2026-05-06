Обыски в ТЦК в Днепре: кого задержали правоохранители (фото)
Работник ТЦК требовал 1500 долларов США за влияние на принятие решения об исключении гражданина с воинского учета.
В среду, 6 мая, правоохранители задержали офицера мобилизационного отделения одного из РТЦК и СП города Днепра, которого уличили в получении неправомерной выгоды.
Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона и в полиции Днепропетровской области.
По данным следствия, фигурант требовал 1500 долларов США за влияние на принятие решения об исключении гражданина с воинского учета и внесение соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников.
Следователи управления Нацполиции в Днепропетровской области совместно с работниками УСБУ в Днепропетровской области при силовой поддержке спецподразделения провели обыски по месту работы подозреваемого, в его автомобиле и в квартире.
Правоохранители изъяли мобильный телефон, служебную документацию, в том числе материалы об исключении лица с воинского учета, черновые записи, образцы подписи на 15 листах, оттиски печатей и автомобиль Skoda Rapid.
Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.
В суд подано ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Днепре полиция расследует инцидент с избиением 39-летнего мужчины, который заявил о причастности к этому работников ТЦК.