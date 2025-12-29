ТСН в социальных сетях

Украина
420
1 мин

Обыски в Закарпатском областном ТЦК: что говорят в СБУ

Служба безопасности подтвердила обыски в Закарпатском областном ТЦК.

Светлана Несчетная
Военные ТЦК

Военные ТЦК / © Цензор.нет

Служба безопасности и Национальная полиция 29 декабря проводят санкционированные обыски у руководства и сотрудников Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Как сообщает «Радио Свобода», информацию об этом подтвердила пресс-служба СБУ.

«Мероприятия проходят со строгим соблюдением закона в рамках уголовного производства по факту незаконного лишения свободы граждан Украины (ст. 146 Уголовного кодекса Украины)», — заявили в пресс-службе.

Детали пообещали обнародовать со временем.

Закарпатский областной ТЦК пока не комментировал обыски.

Ранее местный журналист и депутат городского совета Виталий Глагола и СМИ сообщили, что СБУ и полиция 29 декабря проводят санкционированные обыски у руководителя Закарпатского областного ТЦК и его подчиненных. Следственные действия проходят в рамках уголовного производства по факту незаконного лишения свободы граждан. Детали дела обещают обнародовать позже.

420
