Обыски в Закарпатском областном ТЦК: что говорят в СБУ

Военные ТЦК / © Цензор.нет

Служба безопасности и Национальная полиция 29 декабря проводят санкционированные обыски у руководства и сотрудников Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Как сообщает «Радио Свобода», информацию об этом подтвердила пресс-служба СБУ.

«Мероприятия проходят со строгим соблюдением закона в рамках уголовного производства по факту незаконного лишения свободы граждан Украины (ст. 146 Уголовного кодекса Украины)», — заявили в пресс-службе.

Детали пообещали обнародовать со временем.

Закарпатский областной ТЦК пока не комментировал обыски.

