Обжалование заключения ВВК: офицер рассказал, как это будет происходить

Офицер Центральной военно-врачебной комиссии Дмитрий Мирошниченко объяснил, каким образом ВВК будет принимать решение о пригодности или непригодности военнообязанного к службе.

Возможность обжалования решения военно-врачебной комиссии останется в обновленном законодательстве.

Об этом заявил в эфире телемарафона офицер Центральной военно-врачебной комиссии Дмитрий Мирошниченко.

"Мы ее усовершенствовали. Теперь, если человека осмотрела военно-врачебная комиссия, он не согласен с этим выводом и штатная ВВК принимает решение, что есть основания человека повторно осмотреть, потому что было что-то неучтенное или неправильно записано, бывает разное, то теперь такая мера будет проводиться в другом заведении здравоохранения. Не в том, в котором было принято постановление, которое оспаривается.

Каким образом ВВК будет принимать решение

Мирошниченко объяснил, каким образом ВВК будет принимать решение о пригодности или непригодности военнообязанного к службе.

"Индивидуальную оценку несколько упростили в этом положении, ведь определили более четкие критерии для установления степени пригодности – от пригодной до полностью непригодной. Просмотрели расписание болезней, объяснение к нему в таблице дополнительных требований к состоянию здоровья. Пересмотрели также взгляды на признание пригодности или непригодности лиц, получивших тяжелые ранения и имеющих ампутацию или отсутствие органов зрения", – рассказал офицер Центральной ВВК.

Напомним, члены ВВК уже не смогут по своему усмотрению принимать решение о пригодности или непригодности военнообязанного. Теперь они должны руководствоваться четкими нормами.

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