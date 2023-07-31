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Обзывал Украину "рагулятней" и мечтал об оккупации: блогер из Кривого Рога пытался бежать за границу

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Обзывал Украину "рагулятней" и мечтал об оккупации: блогер из Кривого Рога пытался бежать за границу

Блоггер из Кривого Рога / Фото: скриншот с видео

Мужчину задержали и передали полиции.

Украинские пограничники на одном из пунктов пропуска задержали блогера из Кривого Рога, который призвал к "объединению украинского и российского народов". Украину он называл "рагулятней".

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

По данным пограничников, у мужчины есть украинское гражданство. Во время полномасштабной войны он пытался уехать в Молдову. В ходе проверки пограничники установили, что 40-летний житель Кривого Рога является поклонником России и оккупантов: он был подписан на пропагандистские ресурсы, активно распространяющие антиукраинские нарративы и поддерживающие массовые убийства украинцев.

Также горе-блогер записывал видео в Сети, где обзывал Украину "рагулятней". И заявлял, что "будет совершать паломничество за мир и единство".

Пограничники задержали блогера, который обзывал Украину "рагулятней"

Пограничники задержали блогера, который обзывал Украину "рагулятней"

"Блогер" сожалеет, что родился в Украине, пренебрежительно называет малую родину "рагулятней" и выражает надежду на невыполнимое – принятие наших территорий в состав страны, которую весь мир признает агрессором", — говорится в сообщении пограничников.

Блогера задержали и передали полиции.

Телефон блоггера-коллаборанта / © Госпогранслужба Украины
Телефон блоггера-коллаборанта / Фото: Госпогранслужба Украины
Коллаборант был подписан на русскую пропаганду / © Госпогранслужба Украины
Коллаборант был подписан на русскую пропаганду / Фото: Госпогранслужба Украины

Напомним, контрразведка СБУ задержала в Запорожье преподавателя училища, который являлся информатором российских спецслужб в прифронтовых районах области.

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Дата публикации
Просмотры
1082
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