Обзывали "шестеркой" и "стукачем": друзья днепровского стрелка, расстрелявшего сослуживцев, рассказали подробности

По словам друзей Артемия, он мог выдержать многое, но не регулярное унижение со стороны сослуживцев.

В Днепре 20-летний Артемий Рябчук расстрелял пятерых нацгвардейцев и пять ранил в караульном помещении на территории завода "Южмаш". Все знающие парня удивлены таким его поступком и считают, что Артемия могли до этого довести.

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Об этом они рассказали "КП в Украине".

Друзья 20-летнего Артемия шокированы его поступком, поскольку знают его уравновешенным и не агрессивным. Они рассказывают, что юноша был общительным, положительным, играл на пианино, участвовал в школьных олимпиадах, в будущем хотел работать агрономом.

"Не пил, не курил, не ругался и очень не любил, чтобы при нем нецензурно высказывались"

Артемий родился и вырос в селе Броски Измайловского района Одесской области. В населённом пункте все знают друг друга. Здесь до сих пор не верят, что положительный мальчик Артемий, которым его помнят местные, способен на расправу.

"Я работала вместе с Артемом. Он всегда был нормальным человеком. Что там у него случилось и почему он так поступил – не представляю! Он был адекватным и человечным парнем. Не пил, не курил, не ругался матом и очень не любил, чтобы при нем выражались. Он порядочен в этом плане, наверное, увидел мир с другой стороны – и произошел шок, Артем сам пробивался в жизни и ничего не боялся, а еще был невероятно силен физически и очень хотел служить в армии. Наверное, там что-то его сломало – потому он так поступил", – рассказала бывшая сотрудница Артема, которая не захотела называть свое имя и место работы.

Сосед парня тоже отзывается о нем положительно и говорит, что то, что он совершил, для него несвойственно.

"Я знаю Артема с детства: он мой сосед. На него эти действия вообще не похожи. Не представляю, как надо было раздражать Артема, чтобы он пошел на такое. Парень – из верующей семьи. Вместе с родными постоянно ходили на церковные службы. Вел образцовый образ жизни — не пил, не курил, не ходил на дискотеки. Всегда был общительный и позитивный. Его папа умер несколько лет назад, а мама всегда была домохозяйкой. Еще есть сестра — она поехала в Россию и вышла там замуж", — рассказывает сосед.

По его словам, то, что у Артемия не было друзей, как сейчас пишут некоторые СМИ, – неправда. Он имел много друзей, ни с кем не конфликтовал, и в армию пошел добровольно.

"Несколько месяцев назад общался с его мамой. Спрашивал, как там Артем. Она ответила, что сыну все нравится. Говорила, что вскоре у него должен появиться новый суровый комбат, который любит дисциплину", — вспоминает сосед семьи Артемия Рябчука.

Знакомые парня уверены, что матери он рассказывал не все.

Обзывали "шестеркой" и "стукачем"

По словам одноклассницы Артемия, в армии у парня произошел неприятный инцидент, после которого его стали обзывать "стукачем" и "шестеркой".

"Артем очень хорошо учился в колледже, был неконфликтным человеком, шел на красный диплом, хотя отличником не стал. И преподаватели, и директор относились к нему отлично. При этом он занимался музыкой, играл на пианино, выступал, ездил на конкурсы, участвовал. в олимпиадах.Я с ним проучилась 4 года.Общались мы хорошо. Артем никогда ни на кого не повышал голос, никто на него не жаловался.Да, были такие моменты — если ему кто-то скажет что-то неприятное, он в ответ не смолчит. сегодня делают почти все", – рассказывает одноклассница.

После армии юноша мечтал стать агрономом. Одноклассники планировали встречу в этом году. Он общался с ребятами и рассказывал. что сослуживцы начали его травить, обзывали "шестеркой" и "стукачем". Друзья предполагают, что Артём не смог этого выдержать.

Напомним, что Днепре в ночь на 27 января солдат-срочник расстрелял сослуживцев : количество убитых выросло до пяти, столько же ранено.

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