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Обзывали шлюхой и пинали: в Тернопольской области ученики в школе избили одноклассницу

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
2 мин
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Обзывали шлюхой и пинали: в Тернопольской области ученики в школе избили одноклассницу

Дети обзывали и избили школьницу.

В поселке Толстое Чертковского района Тернопольской области два школьника избили и обзывали шлюхой свою одноклассницу. За это судили их родителей.

Об этом говорится в постановлении Залещицкого районного суда Тернопольской области.

В постановлении суда говорится, что двое шестиклассников местной школы избили и травили свою одноклассницу. Девочка в присутствии социальных психологов рассказала, что во время школьного перерыва два ее одноклассника сначала травили, а затем избили. Один из ребят обшарил ее мочалкой и обозвал шлюхой. Конфликт между детьми остановила техническая работница, которая позвала классную руководительницу.

Один из нападавших подтвердил слова девочки. Он рассказал, что вместе с одноклассником избивали школьницу. Девочка поэтому расплакалась и вышла из класса. Тогда они взяли тряпку и вымазали лицо одноклассницы. Также один из школьников копнул девочку, когда она хотела забрать из класса свои вещи.

Классная руководительница рассказала, что двое школьников часто хулиганят. Она проводила беседы с детьми, пытаясь их унять.

На суде матери детей свои вины признали и раскаялись. Суд признал женщин виновным и оштрафовал на 850 гривен.

Напомним, жительница города Каменское в Днепропетровской области обвинила директора местной спецшколы "Гармония" в том, что та выгнала ее дочь из учебного заведения, когда девочка во время воздушной тревоги хотела попасть туда до укрытия.

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Дата публикации
Просмотры
971
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