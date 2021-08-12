Обзывают людоедом: в Луцке хотят уволить сторожа, потому что он слишком ответственный

Обзывают людоедом: в Луцке хотят уволить сторожа, потому что он слишком ответственный

Сторож угрожает объявить голодовку из-за увольнения.

В одной из школ Луцка хотят уволить сторожа, потому что он ответственно относится к работе и заставляет работать других.

Об этом сообщает 12kanal.com.

Василий Милусь в прошлом работал преподавателем, однако после увольнения нашел работу только сторожем в одной из школ. При этом мужчина ответственно отнесся к своей работе — он ночью не спит, а по несколько десятков раз обходит территорию учебного заведения.

"Однажды в школу залезли воры, они украли два огнетушителя и топор. Я пошел защищать школьное имущество. Звал своего напарника, но он не реагировал, а просто отсиделся. Я отвоевал те два огнетушителя и топор", — говорит сторож Василий.

Мужчина призывает к работе и своих коллег, а промахи напарников записывает. Это не нравится другим сторожам и они начали увольняться. Также ответственном стражу в школе дали прозвище "людоед".

Заведующий хозяйственной деятельности школы Василий Подоляк же заявляет, что из-за сторожа, который выполняет рабочие инструкции, увольняются другие работники. Поэтому в школе решили уволить ответственного сторожа.

"Я буду предлагать уволить его после окончания трудового соглашения. Решит этот вопрос положительно директор школы или нет — мне неизвестно", — говорит Василий Подоляк.

Однако Василий Милусь говорит, что он ответственно выполняет свою работу и не планирует увольняться.

"Я буду консультироваться с юристами, как сделать — то ли в департамент образования, то ли в городской совет ити. И привяжу себя цепью, голод объявлю. А что мне делать? За ту мизерную пенсию 2300 я не выживу", — говорит Василий Милусь.

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