"Оценка не отражает реальное отношение к вам": Ткаченко прокомментировал низкие баллы украинского жюри Польше и Литве

"Оценка не отражает реальное отношение к вам": Ткаченко прокомментировал низкие баллы украинского жюри Польше и Литве

Украинское жюри на песенном конкурсе "Евровидение-2022", где победили Kalush Orchestra, поставили участникам из Польши и Литвы ноль баллов.

По словам Министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, эти оценки ни в коем случае не отражают реальное отношение Украины к этим странам.

Об этом Александр Ткаченко написал на своей странице в соцсети.

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"Эта оценка ни в коем случае не отражает реальное отношение к вам, к нашим ближайшим друзьям в Европе. Да, британцы были крутые и стали вторыми. Но поставить полякам и литовцам 0 – это очень стыдно. Народ Украины вам поставил 12. Ваша поддержка Украины неоценима. Наша благодарность и приверженность к вам — такая же", — подчеркнул министр культуры и информационной политики.

Он также добавил, что победа Украины в Евровидении-2022 является общей победой наших стран-друзей.

Напомним, что в этом году победителем международного песенного конкурса "Евровидение" стала группа Kalush Orchestra.

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