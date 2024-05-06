Очаровательная "Сергиетта": житель Черкасчины в образе женщины пытался пересечь границу Украины

Мужчина в женской одежде и парике хотел незаконно уехать из Украины.

Украинские пограничники задержали 44-летнего жителя города Золотоноша, что в Черкасской области, котрый переодевшись в женщину, пытался пересечь границу с Румынией.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Как рассказали пограничники, украинец прибыл на Закарпатье с паспортом сестры.

"В пограничных нарядах быстро разоблачил маневр с переодеванием "туристки", даже несмотря на то, что мужчина до последнего стоял на своем: он – гражданка Украины", - рассказали в ГПСУ.

Относительно нарушителя составлен протокол об админправонарушении, дело рассмотрит суд.

Напомним, на Закарпатье в реке Тиса обнаружили тела двух мужчин.

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