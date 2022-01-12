"Очень было больно. Обувь была разорвана": женщина, которой троллейбус переехал ногу в Николаеве, рассказала детали

"Очень было больно. Обувь была разорвана": женщина, которой троллейбус переехал ногу в Николаеве, рассказала детали

У пострадавшей – перелом ноги.

В Николаеве в результате ДТП при участии троллейбуса травмировалась 34-летняя женщина Анастасия Бзова.

Об этом пишет "Суспільне".

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Жительница рассказала, как произошел инцидент. По ее словам, в 7:30 8 января она должна была ехать на работу, ждала троллейбус №2.

"Начала заходить в троллейбус. Ногу дверью зажало, он начал движение, я упала. Удалось высвободить ногу, но я не успела отойти от проезжей части и потом задними колесами он мне переехал ногу. Очень было больно. Обувь была разорвана. Я самостоятельно поднялась, чтобы присесть на остановку и вызвала скорую помощь. Полицию уже вызвал муж, он ко мне прибежал из дома. Уже со свидетелем дождался полицейских. Меня повезли в больницу скорой помощи. Там сделали рентген и поставили диагноз: перелом", – вспоминает Анастасия.

Директор предприятия "Николаевэлектротранс" Юрий Сметана добавил, что информацию об этом факте они получили 10 января от правоохранительных органов.

"В настоящее время всю информацию, необходимую для проведения следственных действий, передаем в правоохранительные органы. Предоставили информацию обо всех транспортных средствах коммунального предприятия, которые двигались в указанное время в указанном заявителем месте. Дополнительно на предприятии проводится внутреннее служебное расследование", — рассказал Юрий Сметана.

По состоянию на 11 января имя водителя троллейбуса неизвестно. По словам пресс-секретаря Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Татьяны Петровой, полиция открыла уголовное производство.

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