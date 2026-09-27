«Очень быстро»: Буданов анонсировал новый масштабный обмен пленными

Буданов о последующем обмене пленными / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

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В ближайшее время между Украиной и Россией может произойти масштабный обмен пленными. Возможно, долгожданный обмен состоится на следующей неделе.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов для «Новини.LIVE».

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Буданов сообщил о следующем обмене военнопленных

По его словам, позитивных новостей в этом вопросе следует ожидать уже в скором времени.

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Он пояснил, что следующий обмен может состояться уже на ближайшей рабочей неделе, то есть с 28 сентября.

«Должно быть вообще очень быстро, в ближайшем. Я думаю, на неделе», — добавил Кирилл Буданов.

Он также выразил надежду, что обмен состоится в течение этой недели.

Еще 79 украинцев из списков пропавших без вести оказались в живых

Напомним, РФ сообщила об установлении местопребывания 79 украинских военнослужащих, ранее считавшихся пропавшими без вести. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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По его словам, эти данные российская сторона предоставила во время встречи представителей двух стран в ответ на переданный Украиной запрос относительно 1500 пропавших.

Сейчас россияне лишь подтвердили факт пребывания в плену этих 79 человек из списка. При этом 19 августа состоялся очередной обмен пленными, во время которого Украина вернула защитника, который находился в российской неволе с 2017 года.

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