Очень хочет в Гаагу: коллаборант Балицкий рассказал о массовой депортации украинцев (видео)

Гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий откровенно рассказал о депортации жителей оккупированных территорий, как не поддерживают СВО и РФ. Мол, их "не убедишь", так что пусть "едут на Бундерштадт".

Об этом написал журналист Юрий Бутусов.

Балицкий гордо поведал о том, что удалось выселить огромное количество семей.

"Это было очень непросто сделать. Тех, кто не поддерживал СВО, оскорблял гимн, флаг президента России", — говорит он.

Мол, таким образом, они помогали избежать угрозы их жизни со стороны соседей.

"Давали возможность уехать, кого принудительно выселяли: доводили до ленты, зачитывали решение о выселении, давали бутылку воды. Ну что делать с мамой троих детей, у которой просто другие убеждения? Не считает ли она Россию своей родиной! Что нам, убивать? Понятно, что мы их вытесняли...", – признает преступник.

Любитель РФ также отметил, что для него было очень нелегко принимать такие решения, потому что с этими людьми он "еще вчера встречал Новый год за столом".

"Мы старались лояльно относиться к людям, которых мы знали, пытались избежать лишней крови. Но это не значит, что я толстовец. Я не толстовец. Мы били и били жестко. К сожалению, приходилось иногда принимать крайне жесткие решения", – наговорил себе на немалый срок предатель, неизбежно отбывающий наказание за совершенное.

Напомним, гауляйтер Балицкий заявил, что оккупанты в Запорожье грабят украинцев.

Читайте также: