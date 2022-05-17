"Очень красиво горят ЗРК врагов": украинские артиллеристы показали, как уничтожили российский "Бук"

Украинские артиллеристы уничтожили батарею самоходно-зенитного ракетного комплекса "Бук".
Видео с поля боя обнародовало сегодня, 17 апреля, командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
На видео зафиксировано, как воины артиллеристы уничтожают самоходно-зенитный ракетный комплекс "Бук" вместе с обслугой.
"Очень красиво горят ЗРК врагов. Зрелище на которое можно смотреть вечно. Все приехавшие в Украину оккупанты, чтобы принести сюда "русский мир" навсегда останутся на нашей священной земле", — сообщили в ВСУ.
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