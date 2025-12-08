"Очень интенсивные переговоры": у Зеленского назвали причину задержки с назначением нового руководителя ОП

Офис президента Украины / © Getty Images

Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин прокомментировал длительную "паузу" в назначении нового руководителя Офиса президента после отставки Андрея Ермака.

По его словам, задержка вызвана необходимостью определить будущую роль руководителя ОП, которая зависит от результатов интенсивных переговоров с США и другими странами.

Литвин пояснил, что принятие решения о новом руководителе ОП отложено до завершения ключевых переговоров:

"Пауза вызвана тем, что одновременно идут ОЧЕНЬ интенсивные переговоры с США и другими странами, и в зависимости от их результата будет решено, на чем сосредоточиться - стоит ли председателю Управления играть роль, больше похожую на роль Агентства национальной безопасности, или уделять больше внимания внутренней политике", - заявил Дмитрий Литвин.

Советник также призвал журналистов не распространять непроверенные слухи, возникающие из-за этой задержки.

Ранее Президент Владимир Зеленский впервые публично озвучил фамилии потенциальных кандидатов, рассматриваемых на этот пост.

Напомним, после отставки Андрея Ермака кресло руководителя Офиса Президента остается вакантным. В обществе больше обсуждается кандидатура министра цифровой трансформации Михаила Федорова среди вероятных претендентов.