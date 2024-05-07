"Очень крутое последствие": полковник ВСУ оценил операцию по срыву покушения на Зеленского

По мнению Селезнева, для Путина могли готовить подарок посредством убийства украинских ключевых государственных и военных деятелей.
То, что СБУ удалось обнаружить в Управлении госохраны вражеских агентов, которые готовили покушение на президента Владимира Зеленского и других чиновников, – это очень крутое последствие многоуровневой и долговременной военной операции.
Такое мнение военный эксперт, полковник ВСУ, экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев выразил в эфире телеканала "Эспрессо".
Селезнев отметил, что на территории Украины работает немало российских агентов влияния.
"Надо отдать должное профессионализму представителей СБУ. Потому что в условиях тщательно законспирированных агентов влияния, непосредственно в УГО – то есть в структуре, отвечающей за сохранение жизни и здоровья нашего президента, – удалось их обнаружить. Это очень крутое последствие многоуровневой и долговременной военной операции", – оценил украинский полковник.
По его мнению, для президента России Владимира Путина могли готовить подарок посредством убийства украинских ключевых государственных и военных чиновников.
"Но то, что наши сработали на опережение, честь и хвала нашим спецслужащим", – подчеркнул Селезнев.
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Он обратил внимание, что активизация контрразведывательной деятельности России на территории Украины остается ключевым вопросом.
"Потому что сейчас, когда мы начинаем получать оружие, технику, боеприпасы от наших западных партнеров и перемещать его по просторам Украины, крайне важно обезопасить от лишних глаз и ушей этот процесс. Нужно работать на опережение, чтобы не позволять россиянам путем своей шпионской сети выявлять логистические маршруты и пути перемещения оружия, которое очень нужно на поле боя", – высказался военный эксперт.
Напомним, СБУ разоблачила сеть агентов пятой службы ФСБ России, которые готовили покушение на Зеленского и других украинских чиновников. Задержаны два полковника Управления государственной охраны.
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