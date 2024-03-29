Очень любит целоваться: все, что известно о скандале с военкомом Ровенского ТЦК

Обсуждения не утихают второй день подряд.

В Украине разразился скандал с участием, вероятно, начальника Ровенского ТЦК. Сетью начали распространяться кадры, на которых военком страстно целуется с разными девушками.

Все, что известно о скандале, читайте в материале ТСН.ua.

Охватила страсть на рабочем месте

Кадры были сняты во время тайного видеонаблюдения в служебном помещении.

В Сети обсуждают скандал с поцелуями военкома Ровенского ТЦК на служебном месте

ВСУ проведут проверку

Как сообщалось, в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины проведут служебную проверку по обнародованному видео с участием, вероятно, начальника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Ровенской области.

"В Сети из антиукраинских источников распространяется видео с участием, вероятно, начальника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Ровенской области. По поводу обнародованного видео начата служебная проверка", – говорится в сообщении.

В дальнейшем надлежащая оценка будет дана как содержанию смонтированного видеоряда, временному промежутку, так и факту установления тайного видеонаблюдения в служебном помещении, подчеркнули в Сухопутных войсках.

"Также инициировано обращение в соответствующие правоохранительные органы о содействии в расследовании и объективном, всестороннем выяснении всех обстоятельств происшествия", – говорится в сообщении.

В то же время, по содержанию видео военные детали не предоставили.

Реакция Сети

А пока идет служебная проверка, пользователи Сети живо обсуждают любвеобильного военкома. Видео вызвало немало обсуждений – как возмутительных, так и одобрительных.

В частности, известный украинский военный, волонтер и актер Мирослав Гай написал в Facebook, что ему жалко и военнослужащих, и девушек, видео с которыми разлетелось Сетью.

"А мне жаль мужика из ТЦК, который целовался с девушками на работе. И девушек жаль, что видео с ними выложили. Свободу любви! Особенно в условиях демографического кризиса! Нужно мыслить по-государственному", — написал военный.

Он добавил: прекрасно, что на военном не нашли ни одного компромата, кроме поцелуев с девушками. Гай отмечает, что дал бы ему медаль.

"Любите чернобровые и не с моск..." (Т.Г. Шевченко). Вопросы к службам, которые это делали. Вам не совестно? А потом у нас будет свой "Крокус"? Тьфу", – подчеркнул Мирослав Гай.

Часть подписчиков согласилась с мнением защитника, но не все.

"Угу, давай дадим ордена обычному бабнику, который в служебное время баб у себя в кабинете таскает... Что там у нас по неуставным взаимоотношениям господин майор?)", — написал мужчина.

Телеведущий и блогер Богдан Процигшин пошутил о так называемой "книге учета поцелуев личного состава".

В Сети обсуждают скандал с поцелуями военкома

"Все уже завели? (Книгу – ред)", – иронически написал он.

Под его постом люди с юмором комментируют:

"Тест на отцовство надо делать бесплатно таким донжуанам"

“С запретом одиночного целования ознакомлен(-ный).

"Надо в "Действии"

"Это челлендж?"

"В быту книга "цомки-бомки"

Военная Ярина Черногуз стала в защиту мужа. Она выложила фото в поддержку "военных из ТЦК, против которых ведется российскими ресурсами дискредитационная кампания, чтобы сорвать мобилизацию и быстрее нас оккупировать из-за нехватки личного состава".

"Мы с моим мужем, который также больше трех лет как мой собрат, целуемся в серебрянском лесу за копанием блиндажа. Прилегли, потому что начали крыть. Это, кажется, лето 2023. И вы в ТЦК тоже целуйтесь побольше – и побольше присылайте толковых копателей блиндажей. Свободу любви на войне, так сказать", – пишет защитница.

Она призвала публиковать большее "фото с цомками". Мол, потом будет что "показывать детям, чтобы морщились".

“Если в организации бл***тво — это норма, тогда этой организации п***ец, и об эффективности не говорить. Мне на его личный пофиг, пусть Бог помогает. Но если бы это не было на рабочем месте, то и поста не было бы по дескридитации. Есть такая хр**ь как этика на рабочем месте, если кто ее сжевал, то сори”, — пишет пользователь.

Другой добавил, что ошибочно защищать военкома, который за один день "перецеловался" с 5 разными девушками. Более того, у него есть женщина.

Призыв Черногуз прокомментировал военный Виктор Трегубов. По его словам, не все могут устраивать личную жизнь на фронте.

"Вы такими флешмобами ставите людей в неудобное положение! Вот у меня в подразделении сейчас из женщин разве жена собратья. Ладно я еще кота найду, а другим что, замполитов целовать?", - высказался он.

Скандал вокруг поцелуев военкома, комментарии в Сети

Шутливо оценил произошедшее политолог Виталий Кулик.

«Говорят, что начальник ТЦК в Ровно, целовавшийся с разными девушками, уже признал все вины, дал показания на себя и требует, чтобы его немедленно закрыли в одиночной камере где-то в бункере в горах… Потому что наконец эти целованные девушки познакомились друг с другом… ”, – написал он.

Поцелуи военкома с разными девушками

В свою очередь журналистка Марьяна Данилюк-Ермолаева подчеркнула: главное правило на работе — никогда не засовывай языки в рот коллегам под иконами с Иисусом Христом.

Ради любопытства посмотрела пару интервью того Ярмошевича чисто по работе — не тупой, военное дело знает. Объективно не крокодил и был на фронте, он настоящий ветеран. Да, немножко бл**ские вайбы, но это бывает. Судя по тому, как горячо его целовала рыжая бестия — не думаю, что там прям было принуждение. Просто не стоит экономить на гостиницах, если уж так хочется интимных приключений», — отметила деятельница.

Она также порадовалась, что инцидент произошел с участием только женщин.

"С мужиками-подчиненными не целовался и на том спасибо", — резюмировала девушка.

Скандал вокруг поцелуев военкома, комментарии в Сети

Пользователи Сети называют военным завидным женихом и уже советуют идти в шоу "Холостяк":

"Когда пересмотрели все сезоны проекта "Холостяк".

"Вот работа у чувака! В Ровно проводят служебную проверку начальника ТЦК из-за опубликованного в видео служебного романа, где он на рабочем месте целуется с коллегами... Завидный жених 2024".

"Так он же послушал президента и начал готовиться к демографическому буму. А людям все что-то не так".

"Да это они отрабатывали технику искусственного дыхания".

"Заведую)))".

"Наш ровенский викинг!"

"Видимо, отбор в "Виагру" проводил".

"И мне жалко. Ну сделали бы замечания. Зачем выкладывать в интернет. Кто по молодости ни с кем не целовался, хотя и нельзя, бросьте в меня камень".

Напомним, накануне сетью начало распространяться видео, вероятно, с начальником одного из ТЦК в Ровенской области. Кадры были сняты во время тайного видеонаблюдения в служебном помещении.

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