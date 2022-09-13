"Очень методично спланировано": Блинкен заявил, что Украина достигла значительного прогресса в контрнаступлении

Впрочем, прогнозировать, какими будут результаты операции, он пока отказался.

Об этом пишет агентство Reuters.

"То, что они сделали, было очень методично спланировано, и, конечно же, это удалось благодаря преимуществам значительной поддержки со стороны Соединенных Штатов и многих других стран с целью обеспечения того, чтобы в руках Украины было вооружение, необходимое для проведения этого контрнаступления", – сказал Блинкен.

Но госсекретарь пока не спешит прогнозировать результат украинского контрнаступления. Он считает, что война будет длится еще некоторое время, поскольку у России все еще есть очень значительные силы и вооружения в Украине, которые она все еще использует для ударов против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры.

Читайте также: