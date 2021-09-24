"Очень много больных детей, среди них дети до года": врач рассказал о негативной тенденции с коронавирусом

"Очень много больных детей, среди них дети до года": врач рассказал о негативной тенденции с коронавирусом

По информации врача, очень много больных детей, в частности совсем малыши — 7 месяцев, 9 месяцев, годовалые.

В Украине стремительно растет количество новых больных коронавирусом. Среди них очень много детей.

Об этом рассказал инфекционист Виктор Петров в интервью телеканалу "Украина 24".

"У нас есть плохая тенденция, которой раньше не наблюдалось — это очень много больных детей, в частности совсем малыши — 7 месяцев, 9 месяцев, годовалые. Также много детей, которые ходят в садики, и уже стоит вопрос об их закрытии, так как почти половины детей не на занятиях. Это говорит о том, что приближается достаточно серьезная ситуация с ограничением обучения и карантинными мероприятиями в учебных учреждениях", — сказал он.

Виктор Петров уточнил, что речь идет не о сезонных заболеваниях, а именно о коронавирусе.

"Коронавирус — это болезнь, которая требует подтверждения тестом на антиген или ПЦР. И речь идет о том, что подавляющее большинство больных туберкулезом болеют именно на COVID. Этого не наблюдалось в начале эпидемии, мы видели, что болело гораздо больше взрослых. Сейчас мы видим, что мутации вируса привели к росту эпидемического потенциала вируса", — сказал он.

Напомним, что тот, кто имеет иммунный щит - те, кто переболел, защищены значительно лучше, чем вакцинированы, считает врач Андрей Волянский.

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