"Очень много подделок военно-учетных документов": начальник ТЦК рассказал, как украинцы пытаются избежать мобилизации

В Украине идет мобилизационная кампания. Она продлена согласно Указу президента до 23 августа.

Несмотря на патриотизм и большое количество добровольцев, многие украинцы ищут пути избегания мобилизации.

Об этом Hromadske рассказал начальник Дарницкого ТЦК в Киеве, полковник Руслан Тригуб.

Как один из путей не пойти воевать – обучение за границей. Студенты часто предоставляют соответствующие справки.

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"Мы сообщаем соответствующим органам, они делают запросы в иностранные вузы и проверяют законность выдачи этих справок", — рассказывает Руслан Тригуб.

Он также добавляет, что на сегодняшний день многие украинцы подделывают военно-учетные документы.

"Очень много подделок военно-учетных документов. Подрабатывают подписи, печати для выезда за границу. К нам часто обращаются пограничники, чтобы мы подтвердили или опровергли те или иные документы. Правоохранители, конечно, следят, проверяют правильность выдачи документов, справок. Я тоже проверяю, когда подписываю документы — проверяю, законно ли они выдаются, или нет", — говорит начальник ТЦК.

Руслан Тригуб говорит, что повестку можно выписать в любом месте.

"Повестка может быть выписана в любом месте уполномоченным лицом. Если лицо нарушает закон — например, находится в Дарницком районе, хотя приехала 10 лет назад из Днепропетровской области, здесь работает, но не стала на учет, — каким образом его пригласить в территориальный центра?Полицейский просит у человека документ, подтверждающий личность, и на основании этого документа человеку выписывают повестку и приглашают в терцентр", — говорит начальник ТЦК.

Напомним, что российская армия начала активно формировать "добровольческие" подразделения, ведь испытывает нехватку кадров для участия в войнах в Украине.

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