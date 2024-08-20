Очень невовремя вышел: ВСУ показали мощную работу по оккупанту (видео)

Украинские бойцы показали эффектную работу по российскому солдату. Оккупанта обездвижили точным сбросом с дрона, умертвили с помощью FPV и отшлифовали минометным огнем.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Задачу выполнили пилоты подразделения Ci4 Team 4-го механизированного батальона отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

ВСУ показали мощную работу по оккупанту

"У наших пилотов реакция на москалей, как у собаки Павлова: как только увидели – взлетают все!", – отмечают в бригаде.

Напомним, по состоянию на утро 20 августа 2024 года ВСУ уничтожили 601 800 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1330 военных.

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