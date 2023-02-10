"Очень шумная ночь в Днепре, зато ничего не прилетело": украинские военные показали сбитые беспилотники

Ночью враг обстрелял Днепр
В ночь на 10 февраля Украину атаковали вражеские беспилотники.
Сообщения об атаке в Днепре появились среди ночи.
Воздушное командование «Восток» продемонстрировало видео со сбитыми вражескими дронами-камикадзе.
Об этом говорится на странице украинских военных в социальных сетях.
«Очень шумная ночь в Днепре, зато ничего не прилетело. Подробности позже.
А вот так пылают сбитые в полночь Шахеды. Держим строй, приближаем Победу! (орфография сохранена – ред.», – говорится в сообщении.
Напомним, что ранее в ряде украинских городов прогремели мощные взрывы, в частности:
Также враг обстрелял Харьков.
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