"Очень сильно бабахнуло! Дом ходуном!": в Крыму мощные взрывы, оккупанты снова врут

В Крыму прошла очередная шумная ночка. 3 января взрывы были слышны в разных районах полуострова – громче всего было в Севастополе! Местные рашистские телеграма-каналы жалуются — что-то случилось в аэропорту Бельбек, который россияне уже 10-й год используют как военный аэродром!

Новейшие подробности "хлопка" во временно оккупированном Крыму, о горячей реакции пропагандистов и сюрпризы, ожидающих россиян впереди – читайте в эксклюзиве Артема Зябкина на TSN.UA.

В Севастополе были слышны взрывы!

С 11 вечера 2 января в Крыму было очень громко – взрывалось на западе полуострова. Такие события изрядно перепугали местных – те принялись писать, что слышат громкие разрывы. И хоть рашистские каналы пишут о 100% сбитии – что-то в это не верится.

"Сахарка, шибануло очень громко, даже стекла дрожали

Любимовка, два очень громких взрыва

Два взрыва, очень много дыма

В поселке Первомайское очень бабахнуло, весь дом ходуном

Фиолент три больших баха, стены трясутся

Фиолент, рядом с морем дым"

Очередные "сказки" от окупантов!

Никакой ясной реакции ни от Минобороны РФ, ни от Крымских гауляйтеров пока не было, чему удивляются и сами рашисты. А если нет методички сверху, то можно что-нибудь придумать.

"Мы ждали официальных сообщений о ночных попытках атаки на Крым. Но их так и не увидели нигде. По нашей информации, на подлете в Севастополь сбит 1 Шторм, 1 Нептун. Над морем, в отдалении от берега 40-50 км. еще (вероятнее всего) 1 Нептун. Самолет противника Су 24, запустивший Шторм, нес две ракеты. Запустить успел лишь одну, после чего пытался избежать нашей С400. По сообщениям из нескольких ресурсов, сбит. Целью удара был аэродром Бельбек"

"Аналоговнетные" заявления рашистов

Ага, конечно, сбит вместе с 12 несуществующими Ф-16?! Или уничтоженным ЗРК Петриот под Киевом, или даже бункером, где сидел "неназванный заместитель Залужного" и сотни иностранных наемников!? Это я к чему, рашисты постоянно врут, так что верить в очередное "полное уничтожение" украинской авиации просто смешно. Мне интересно, а самих россиян не удивляет, что после таких "убытков" по Крыму продолжают прилетать ракеты? Спросите у команды "Новочеркасская".

А вот успешный удар по аэродрому Бельбек Украине точно не помешал бы. Именно на нем Россия держит Миги-31 и другие истребители разных типов: Су-27, Су-30 и Су-34. Такими рашисты беспощадно упрекают управляемые авиабомбами города и села вблизи линии фронта, а также позиции украинских бойцов.

В Европе наконец-то поняли?!

Наконец-то проснулись поляки. Меня всегда возмущал тот факт, что наши соседи-партнеры буквально постоянно забывали или "забивали" на прилеты шахедов и российских ракет на территорию НАТО. Но, похоже, больше это не повторится. Новый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал ответить России ее же методами.



"Мы должны ответить на последнее нападение на Украину на языке, понятном Путину: усилением санкций, чтобы он не мог производить новое оружие из контрабандных компонентов, и предоставление Киеву ракет большой дальности, которые позволят ему уничтожить стартовые площадки и командные центры"

Кулеба призвал передать Украине новое оружие!

Слова-то правильные, а будут ли какие-нибудь действия? Посмотрим. Впрочем, это можно считать польским ответом на призыв украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. После российской террористической атаки 2 января тот обратился ко всему миру с требованием решительно ответить Кремлю! Заявление подкрепил видео, после которого ни один не может остаться в стороне.

"Путин усиливает террор против Украины. Сегодня был уже второй массированный ракетный удар всего за четыре дня. Повреждена гражданская инфраструктура; люди, в том числе дети, были ранены и убиты. Мы ожидаем, что все государства решительно осудят нападение и примут решительные меры. Вот пять шагов, которые можно сделать прямо сейчас:

1. Ускорить поставки в Украину дополнительных систем ПВО и боеприпасов;

2. Обеспечить Украину боевыми беспилотниками всех типов;

3. Обеспечить Украину ракетами дальности 300 км+;

4. Одобрить использование замороженных российских активов для помощи Украине;

5. Изолировать российских дипломатов в соответствующих столицах и международных организациях.

Террористический режим в Москве должен понять, что международное сообщество не будет закрывать глаза на убийства мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Украине"

Кулеба сделал намек немцам?!

Понимая, кому действительно намекает Кулеба, не могли не прокомментировать это заявление в немецком Бундестаге. Напомним, что именно Германия имеет дальнобойные ракеты Taurus. Они похожи на уже знакомые нам Storm Shadow и Scalpe EG, выглядят, кстати, ну очень похоже, но одна из ее модификаций может поражать более чем на 500 километров. С такими на вооружении в ВСУ Крымскому мосту и недобиткам Черноморского флота РФ на полуострове можно было бы "помахать ручкой". Поэтому Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн, глава оборонного комитета Бундестага, не смолчала.



"Украина нуждается больше в боеприпасах, больше запчастей, и нужно немедленно передать ракеты Taurus, чтобы окончательно усложнить для России возможность пополнения запасов. И широко разрекламированная европейская коалиция F-16 должна заработать намного быстрее, если мы хотим противостоять российскому преимуществу в воздухе. Путин рассчитывает на то, что мы боимся собственной храбрости. И он, очевидно, прав. Это колебание очень горькое"

Taurus скоро в Украине?

Ранее в конце сентября 23-го года Штрак-Циммерманн также заявляла, что в случае передачи "таурусов" Украине Киев будет иметь право бить ими по России, потому что ведет оборонную войну. Но, как мы знаем, партнеры Украины все еще запрещают использовать западное оружие по территории РФ.

Другой ракетой, которую могли бы передать Украине уже американцы, есть следующая модификация ракеты ATACMS. Но ведь для этого для начала Конгресс должен хотя бы поддержать годовой пакет поддержки Украины на 61 миллиард долларов. Без этих денег не будет ни ракет, ни боеприпасов.

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