- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 191
- Время на прочтение
- 1 мин
"Очень скоро": Буданов намекнул на большой обмен пленными
Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина в ближайшее время проведет еще один крупный обмен пленными с Россией.
В скором времени Украина планирует провести еще один крупный обмен пленными. Сейчас возвращение людей — фактически единственная тема, которую наше государство обсуждает с Россией.
Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук для проекта «Мосейчук+».
По словам чиновника, сейчас переговоры с Россией касаются почти исключительно гуманитарных вопросов, прежде всего, обмена пленных. В подтверждение успешной работы он напомнил о последних увольнениях украинцев.
«Сейчас большинство (переговоров с РФ — ред.) ограничено обменами пленных. Кстати, недавно видели, как был один обмен, затем в День Независимости еще 10 человек вернули с территории Беларуси. Будет еще один большой, очень скоро», — подчеркнул Кирилл Буданов.
Обмен пленными — последние новости
Напомним, в День Независимости, 24 августа 2026 года, в рамках специального этапа обмена пленными Украина вернула 10 воинов — через Беларусь.
А предварительный обмен пленными состоялся 19 августа: Украина вернула из российского плена еще 103 защитника: среди них защитники Мариуполя, тяжелораненые и больные воины.