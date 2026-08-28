"Очень скоро": Буданов намекнул на большой обмен пленными

Кирилл Буданов / © скриншот с видео

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В скором времени Украина планирует провести еще один крупный обмен пленными. Сейчас возвращение людей — фактически единственная тема, которую наше государство обсуждает с Россией.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук для проекта «Мосейчук+».

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По словам чиновника, сейчас переговоры с Россией касаются почти исключительно гуманитарных вопросов, прежде всего, обмена пленных. В подтверждение успешной работы он напомнил о последних увольнениях украинцев.

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«Сейчас большинство (переговоров с РФ — ред.) ограничено обменами пленных. Кстати, недавно видели, как был один обмен, затем в День Независимости еще 10 человек вернули с территории Беларуси. Будет еще один большой, очень скоро», — подчеркнул Кирилл Буданов.

Обмен пленными — последние новости

Напомним, в День Независимости, 24 августа 2026 года, в рамках специального этапа обмена пленными Украина вернула 10 воинов — через Беларусь.

А предварительный обмен пленными состоялся 19 августа: Украина вернула из российского плена еще 103 защитника: среди них защитники Мариуполя, тяжелораненые и больные воины.

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