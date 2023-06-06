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"Очень сложная ситуация": президент перечислил проблемы, возникающие после подрыва Каховской ГЭС

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Время на прочтение
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"Очень сложная ситуация": президент перечислил проблемы, возникающие после подрыва Каховской ГЭС

Президент Зеленский отвечает на вопросы журналистов / Фото: Офис президента Украины

По его информации, будут затоплены от 35 до 80 населенных пунктов.

После преступного подрыва оккупантами Каховской ГЭС на юге Украины возникла очень сложная ситуация.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по случаю Дня журналиста.

"Вы знаете, что там есть соответствующее пятно (масла – Ред.), с ним будут бороться", – сказал глава государства.

По его информации, будут затоплены от 35 до 80 населенных пунктов. Также он предупредил о "больших проблемах" по подвозу питьевой воды.

"Будут большие проблемы с питьевой водой даже там, где не затоплено, в Днепровском регионе, Запорожском и Херсонском. Последствия трагедии будут понятны через неделю после того, как спадет вода. Параллельно все команды работают, все на месте. С нашей стороны мы сделали. соответствующие шаги по международному сообществу. Мы подключаем всех на уровне глав государств, правительств. Не только речь идет о помощи, но и о том, чтобы зафиксировали", — отметил Зеленский.

Напомним, что в ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

Ранее в "Укргидроэнерго" рассказали, как разрушение Каховской ГЭС повлияет на энергосистему.

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Дата публикации
Просмотры
2845
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