Очень смешная вакансия: компания в Украине предлагает работу человеку, который будет смеяться над шутками руководителя

Очень смешная вакансия: компания в Украине предлагает работу человеку, который будет смеяться над шутками руководителя

По информации коллектива компании, работник должен громким смехом реагировать на шутки руководства, даже если они не очень смешные.

В Сети одна из работающих в Украине компаний предлагает оригинальную вакансию. Им нужен человек с хорошим чувством юмора и заразительным смехом.

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"Веселую" вакансию выложили на сайте по поиску работы Work. ua.

Среди требований: полная занятость, дистанционная работа, опыт работы от 1 года, высшее образование.

"СЕО компании нужен человек "с потрясающим чувством юмора". Наш руководитель сильно переживает, когда на его шутки в общих чатах нет реакций. Эти волнения оседают тяжелым грузом на культуре компании, а также бонусном фонде, в связи с чем мы срочно ищем человека, поддерживающего настроение руководителя и его веру в блестящий талант", — говорится в объявлении.

Обязанности работника включают в себя просмотр и быструю реакцию на шутки CEO в общем чате в Телеграмме и Слаке. Громко смеяться в ответ на шутки СЕО на онлайн-митингах, уметь поддержать разговор на тему криптовалют, активно расширять группу сотрудников, лояльную к юмору СЕО.

Требования:

"Вы должны понимать, что делаете. Звенящий и заливной смех для того, чтобы раскачивать остальные. Прикрепите, пожалуйста, аудиозапись вашего смеха к этому отзыву. Будет преимуществом опыт участия в КВН или стендап-шоу. Внимание! Ваша должность официально будет звучать как " менеджер по инновациям", и никто в компании, включая СЕО, не должен догадываться о вашей настоящей функции. Подписание NDA с большими штрафами является обязательным", — сообщают работодатели.

Сколько будут платить за заразный смех и чувство юмора, не сообщается.

Напомним, что айтовец Богдан Мельник получил отказ от потенциального работодателя из- за нежелания поисковика разговаривать с коллегами в киевском офисе на русском языке. Рекрутка, которая проводила первый этап собеседования, узнав это, переговоры с потенциальным работником сразу прекратила.

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