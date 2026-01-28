"Очень страшная ночь была": последствия атаки на монастырь в Одессе (фото)

Поврежденный Свято-Успенский мужской монастырь в Одессе

После российской атаки дронами на Свято-Успенский мужской монастырь в Одессе в ночь на 28 января там были повреждены жилые корпуса, выбиты окна и пострадали люди.

Об этом рассказал благочинный монастыря архимандрит Исаия, сообщает «Радио Свобода».

«Очень страшная ночь была. В ночь на 28 января Российская Федерация снова осуществила такой позорный акт. Несколько десятков „Шахедов“ попали в почти одно место. Есть пострадавшие, к сожалению. Но, слава Богу, все живы. Всем пострадавшим мы оказали первичную помощь», — сообщил архимандрит Исаия.

В монастыре выбило много окон и дверей. Некоторые жилые корпуса сейчас непригодны для проживания. Отмечается, что это уже третья попытка запугать монастырь.

«Осуждаем этот позорный акт. Церковь всегда с народом. Мы поддерживаем, мы всегда будем рядом в тяжелые времена. На данный момент это уже третья попытка наш монастырь запугать», — рассказал Исаия.

Журналисты показали кадры поврежденного монастыря после вражеских ударов.

Напомним, во время ночной атаки беспилотников на Одессу 28 января под ударом оказался Киевский район: зафиксировано попадание на территорию Свято-Успенского мужского монастыря, где вспыхнул пожар, а также в частный сектор. Разрушениям подверглись также припортовая инфраструктура, складские и административные помещения. В области в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома и автомобили. Известно о трех пострадавших.