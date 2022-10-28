Очень теплая суббота и дождливое воскресенье: какой будет погода в последние выходные октября

Погода ожидается в большинстве регионов облачной и облачной с прояснениями.

Последние выходные месяца, 29-30 октября, в Украине будут преимущественно теплыми.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, 29 октября в стране будет облачная с прояснениями и сухая погода, лишь на севере Левобережья днем местами ожидается небольшой дождь. Ночью и утром в западной и восточной части местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 13-18°, в восточных областях ночью 1-6° тепла, днем 9-14°.

В воскресенье, 30 октября, кое-где посвежеет — температура немного снизится на западе и севере. Также в некоторых областях пройдут дожди.

В Киеве 29 октября также без осадков, 30 октября возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в субботу ночью 7-9°, днем 15-17°, в воскресенье ночью ожидается на уровне 10°, а днем будет 13-14°.

Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, суббота будет очень теплой в Украине с температурой от 14-19°, а вот в воскресенье немного похолодает. Однако, по ее словам, "минусов" даже ночью не видно".

29 октября также возможен дождь, преимущественно небольшой, в западных и северных областях. На остальной территории без осадков, а на юге даже ожидается солнечная погода.

Напомним, ранее народный синоптик Стас Щедрин сообщил, что теплая погода в Украине продержится вплоть до 4-6 ноября. После чего резко похолодает, а также вернутся осадки в виде дождей и даже снега.

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