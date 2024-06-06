"Очень важен отбор кандидатов": нардеп назвал проблемы работников ТЦК, которые часто конфликтующих с гражданами

Тщательный отбор сделает мобилизацию более эффективной и выстроит доверие общества к ТЦК и СП.

Чтобы избежать конфликтных ситуаций между работниками ТЦК и гражданами, к военкоматам нужно привлекать кандидатов с учетом их психологического состояния.

Об этом в интервью "Укринформу" сообщил нардеп и волонтер Руслан Горбенко.

Как отмечается, в последнее время в нашем государстве возникает все больше конфликтов между работниками ТЦК и гражданами. Для того чтобы таких случаев было меньше, нужно проводить тщательный отбор кандидатов в военкоматы.

"Пока начали распространяться заявления об избиении или даже убийства лиц от рук сотрудников ТЦК. Конечно, необходимо проводить расследование таких случаев, тщательные проверки сотрудников центров комплектования. Были случаи, когда именно их некомпетентность становилась причиной конфликтов. Поэтому очень важен отбор кандидатов в ТЦК, в частности, с учетом их психологического состояния и подготовки к общению с военнообязанными", — считает депутат.

Он также добавил, что тщательный отбор сделает мобилизацию более эффективной и выстроит доверие общества к ТЦК и СП. В то же время, военнослужащие могут применять силу в отношении нарушителей.

"Например, представители ТЦК могут применять силу, прибегать к принудительным мерам в случаях, когда граждане отказываются выполнять законные требования по мобилизации. Такие действия также могут быть обоснованы в случаях задержания лиц, самовольно покинувших воинскую часть или место службы", — подчеркнул Горбенко.

Напомним, что в Киеве возле метро "Крещатик" произошла потасовка между военнослужащими ТЦК и гражданским мужчиной.

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