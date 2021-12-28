"Очень жаль Васю": замерз мужчина, который голым бегал под Мариуполем, а правоохранители проехали мимо (видео)

"Очень жаль Васю": замерз мужчина, который голым бегал под Мариуполем, а правоохранители проехали мимо (видео)

Погибшим оказался известный в своем поселке спортсмен.

Неподалеку от Мариуполя сняли на видео мужчину, который полностью голым бегал по снежным дорогам при минусовой температуре. На следующий день его нашли мертвым – он замерз.

Видео выложили в соцсети.

На кадрах видно, как полностью голый и босый мужчина бежит по дороге. Его увидели проезжающие мимо патрульные и поинтересовались у "бегуна" через громкоговоритель несколько раз, все ли с ним хорошо, на что он ответил что-то непонятное и продолжил бег.

"Что случилось? Остановитесь! – приказал один из полицейских.

Патрульные решили не вмешиваться, поэтому проехали мимо. Как сообщают в соцсети, уже вскоре мужчину нашли мертвым. Он замерз.

Из комментариев под сообщением стало известно, что погибшим оказался местный спортсмен – гордость поселка Василий. 9 лет он занимался борьбой и был призером всевозможных соревнований, а после травмы у него что-то случилось с психикой.

Царство Небесное. Очень хороший парень. В школе за ним бегала половина девушек как из первой школы, так и из второй.

Был нормальным, но после травмы немного заболел.

Очень жаль Васю. Гордость поселка был.

Занимал места. 9 мая на соревнованиях забрал барана.

В полиции сообщили, что проверяют обстоятельства, при которых действовали правоохранители

"По данному факту проводится служебное расследование, а затем проверяются все обстоятельства происшествия. Материалы расследования будут переданы в Государственное бюро расследований", — сообщили в пресс-службе Нацполиции Донецкой области.

Напомним, что в Киевской области полицейский совершил смертельное ДТП, в котором погибли два человека. ДБР проводит расследование.

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