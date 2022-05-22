"Очередь на АЗС! Нас не одолеть!": Водителям устроили импровизированный концерт в Хмельницкой области (видео)

В Хмельницкой области люди в очереди за горючим на АЗС решили развлечь себя в ожидании заправки. Так, они устроили небольшой концерт на территории автозаправки.
Жители Хмельницкой области тоже страдают из-за нехватки горючего и актуальную информацию о его наличии и очереди на АЗС узнают через специально созданные телеграмм-каналы.
В одном из таких сообществ водители ежедневно обмениваются в основном информацией о том, есть горючее на заправке или нет, и насколько велика очередь.
Те же, кто прибывает на АЗС за горючим, развлекают себя и окружение, как могут. К примеру, поют песни. Одна из таких видеозаписей из автозаправки была распространена в соцсетях.
"Очередь на АЗС! Нас не одолеть!" – написала в тексте к видео его автор, хмельничанка Ирина.
На кадрах зафиксировано, как мужчина и женщина под аккомпанемент баяна исполняют песню "Ой, у лузі".
Напомним, со следующей недели в Украину начнет поступать польское горючее. Ожидается, что цена на дизельное горючее не будет превышать 58 грн/л, а бензина – 52 грн/л.
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