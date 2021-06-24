Очередь расписана на две недели: в Ровно стоматолог, избивавшая детей, продолжает работать

По словам правоохранителей, скандальная дантист работает законно, ведь до сих пор имеет лицензию.
Скандальная дантист из Ровно, которая била детей прямо в стоматологическом кресле, продолжает принимать пациентов. Очередь к ней расписана на две недели вперед.
Об этом сообщает местное издание "Четвертая власть".
Стоматолог сообщила журналистам по телефону, что ближайшая свободная дата для приема — 2 июля.
В прокуратуре Ровенской области пояснили, что женщина работает законно и имеет на это право. У нее есть лицензия, поэтому суд не может запретить дантистке работать.
"Суд, в рамках указанной квалификации, не мог запретить ей работать. И по лицензии: была проверка и у врача с ней все хорошо", — рассказала пресс-секретарь Ровенской областной прокуратуры Оксана Жужельська.
Сейчас женщину обвиняют в нанесении побоев и умышленных легких телесных повреждений пациентам (часть 1 статьи 125, часть 1 статьи 126 Уголовного кодекса).
Напомним, что в феврале 2021 года Сеть возмутило видео, где врач-стоматолог дергала и колотила детей и била их головой о кушетку.
Имеют ли мама или папа быть рядом с ребенком и как распознать надежного стоматолога для детей, рассказали в сюжете "Сниданку с 1+ 1".