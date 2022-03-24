"Очередь в ад стала немного длиннее": ВСУ показали, как уничтожили еще один танк оккупантов (видео)

"Очередь в ад стала немного длиннее": ВСУ показали, как уничтожили еще один танк оккупантов (видео)

После нанесенного удара танк армии РФ мощно вспыхнул.

Украинские военные уничтожили очередной танк российских военных.

Соответствующее видео было опубликовано сегодня, 24 марта, в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Кадры датированы 23 марта, так что, вероятно, именно в этот день войска РФ потеряли еще одну единицу своей военной техники.

"Из рубрики #еТАНЧИК. Свеженькое. Наслаждайтесь. Очередь в ад стала чуть длиннее", — подписали ролик в Минобороны.

Напомним, во временно оккупированном Бердянске защитники Украины уничтожили десантный корабль оккупантов "Орск", а также подбили еще три корабля.