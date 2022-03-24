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"Очередь в ад стала немного длиннее": ВСУ показали, как уничтожили еще один танк оккупантов (видео)

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"Очередь в ад стала немного длиннее": ВСУ показали, как уничтожили еще один танк оккупантов (видео)

скриншот с видео/Минобороны

После нанесенного удара танк армии РФ мощно вспыхнул.

Украинские военные уничтожили очередной танк российских военных.

Соответствующее видео было опубликовано сегодня, 24 марта, в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Кадры датированы 23 марта, так что, вероятно, именно в этот день войска РФ потеряли еще одну единицу своей военной техники.

"Из рубрики #еТАНЧИК. Свеженькое. Наслаждайтесь. Очередь в ад стала чуть длиннее", — подписали ролик в Минобороны.

Напомним, во временно оккупированном Бердянске защитники Украины уничтожили десантный корабль оккупантов "Орск", а также подбили еще три корабля.

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