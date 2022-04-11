Очереди и ситуация на западных границах Украины: сколько людей выехали за сутки

Очереди и ситуация на западных границах Украины: сколько людей выехали за сутки

Теперь пограничники в отдельных случаях могут учитывать, велись ли боевые действия, работают ли ЦНАПы и другие государственные учреждения в регионе, из которого человек пытается выехать за границу.

Из Украины за прошедшие сутки выехали почти 39 тысяч человек. Более 27 тысяч из них пересекли границу через украинско-польский участок, остальные уехали в другие страны-члены ЕС и Молдову.

Об этом сегодня, 11 апреля, сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

За сутки 10 апреля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 70 тысяч человек и более 15 тысяч транспортных средств.

В то же время прибыли в Украину за минувшие сутки более 31 тысяч человек, 27 тысяч из которых — украинцы. Кроме того, оформлено более 460 транспортных средств с гуманитарными грузами.

По состоянию на 12:00 ч. 11 апреля очередей на выезде из Украины нет, только на украино-словацком участке на пункте пропуска "Ужгород" стоят 20 авто.

Также пограничники напомнили, что пропуск лиц через государственную границу осуществляется по действительным паспортным или другим, предусмотренным законодательством и международными договорами, документами.

"В то же время в исключительных случаях, пограничники могут принимать отдельные решения о пропуске лиц, которые едут за границу в гуманитарных целях в поисках защиты от российской агрессии. Чем больше документов, выданных государственными органами Украины, такое лицо сможет показать во время паспортного контроля, тем легче можно принять решение о его пропуске.Также пограничники могут учитывать, велись ли боевые действия, работают ли ЦНАПы и другие государственные учреждения в регионе, из которого следует человек", — говорится в сообщении.

Также в ГНСУ отметили, что в случаях, определенных законодательством, для пересечения государственной границы граждане, кроме паспортных документов, должны иметь также другие подтверждающие документы.

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