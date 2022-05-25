Очереди и скандалы на "Укрпочте": когда в продаже вновь появятся марки с российским кораблем

Очереди и скандалы на "Укрпочте": когда в продаже вновь появятся марки с российским кораблем

Третий день идет охота на уже культовые почтовые марки. По всем городам Украины наблюдаются нескончаемые очереди и даже драки в отделениях почты, говорится в сюжете программы "Сніданок з 1+1".

Сегодня на главное отделение "Укрпочты" в Киеве за марками пришло более 100 человек. Но оказалось, что продажа марок приостановлена. Однако люди, которые стоят с 7 утра, не расходятся, ведь еще вчера они записались в очередь на вход на почту для покупки.

Общий тираж марок – 5 млн штук. За вчерашний день "Укрпочта" продала около 800 тысяч марок, а треть от всего тиража была отправлена для продаж онлайн.

Отметим, накануне вечером о том, что сегодня центральное отделение не будет продавать марки, написал гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский. Однако, скорее всего, эту его публикацию в Facebook не все прочитали.

Добрий вечір з Майдану! День добігає кінця. Він був не легкий, не все було як хотілося, але я думаю цей день увійде в... Опубликовано Igor Smelyansky - Ігор Смілянським Вторник, 24 мая 2022 г.

Марки можно купить во всех отделениях почты по всей Украине, в одни руки продаются максимум по два марочных листа. Но ближайшие два дня продаж не будет, они возобновятся 27 мая.

"Укрпочта" планирует еще выпустить марки с самолетом "Мрія", фразой "Доброго вечора, ми з України" и с псом-сапером Патроном.

Читайте также: