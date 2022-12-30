Очереди на границах: на каких пунктах пропусков скопились автомобили и автобусы

Лучшая ситуация на выезд в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.
На утро пятницы 30 декабря, на украинских границах возникли небольшие очереди из автомобилей и автобусов. Наибольшие скопления в пунктах пропуска с Польшей.
Об этом сообщается на странице Западного регионального управления Госпогранслужбы в Facebook.
Республика Польша:
- "Ягодин" – 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" – 135 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 35 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Рава-Русская" — 35 л/а, 11 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Грушев" — 35 л/а, 4 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Краковец" – 20 л/а, 9 автобуса; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 30 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации).
Словацкая Республика:
- "Малый Березный" — 10 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 20 л/а, 0 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" – 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).
Венгрия:
- "Тиса" – 45 л/а, 1 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Звоночная" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 10 л/а, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Румыния:
- "Дьяково" — 0 л/а, (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" – 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 в/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т).
Республика Молдова:
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, на прошлой неделе на границах возникли большие очереди из автомобилей и автобусов. На украинско-польской границе временно приостановили оформление грузовиков и автобусов из-за сбоев в работе системы "Путь".
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