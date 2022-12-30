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Очереди на границах: на каких пунктах пропусков скопились автомобили и автобусы

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Очереди на границах: на каких пунктах пропусков скопились автомобили и автобусы

Фото: УНИАН

Лучшая ситуация на выезд в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

На утро пятницы 30 декабря, на украинских границах возникли небольшие очереди из автомобилей и автобусов. Наибольшие скопления в пунктах пропуска с Польшей.

Об этом сообщается на странице Западного регионального управления Госпогранслужбы в Facebook.

Республика Польша:

  • "Ягодин" – 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" – 135 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 35 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Рава-Русская" — 35 л/а, 11 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Грушев" — 35 л/а, 4 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Краковец" – 20 л/а, 9 автобуса; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 30 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации).

Словацкая Республика:

  • "Малый Березный" — 10 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 20 л/а, 0 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" – 0 пешеходов (работает с 09 до 21 часа).

Венгрия:

  • "Тиса" – 45 л/а, 1 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Звоночная" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

  • "Дьяково" — 0 л/а, (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 в/а, 0 пешеходов (режим работы — круглосуточный, пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях, грузовые автомобили до 3,5 т).

Республика Молдова:

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряне" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, на прошлой неделе на границах возникли большие очереди из автомобилей и автобусов. На украинско-польской границе временно приостановили оформление грузовиков и автобусов из-за сбоев в работе системы "Путь".

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Просмотры
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