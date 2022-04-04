Очереди на границе и ситуация на КПП: пограничники рассказали, сколько людей выехали из Украины за сутки

Очереди на границе и ситуация на КПП: пограничники рассказали, сколько людей выехали из Украины за сутки

Для выезда из Украины граждане чаще всего выбирают украинско-польскую границу.

За прошедшие сутки из Украины выехали более 33 тысяч человек. Около 22 тысяч из них пересекли границу через украинско-польский участок, остальные – через пункты пропуска в Закарпатской и Черновицкой областях. В настоящее время во всех вышеуказанных направлениях очереди пешеходов и транспортных средств отсутствуют.

Об этом сегодня, 4 марта, сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Всего за сутки 3 апреля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 58 тысяч человек и 13 тысяч транспортных средств. Что касается 2 апреля, то в этот день пассажиропоток на западном участке границы снизился почти на 10 тысяч путников.

В то же время в Украину за минувшие сутки прибыли более 25 тысяч человек, 22 тысячи из них – украинцы. Кроме того, за этот период на границе было оформлено более 390 транспортных средств с гуманитарными грузами.

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