Очереди на границе: Козицкий сообщил, что ожидать тем, кто везет в Украину гумпомощь или машину на растаможку

Очереди на границе: Козицкий сообщил, что ожидать тем, кто везет в Украину гумпомощь или машину на растаможку

Относительно очередей на въезд в Украину перед пунктами пропуска во Львовской области по состоянию на 18:00.

Со 6 апреля на ЧП на въезд в Украину начали образовываться очереди из желающих растаможить и ввезти автомобили. Это до сих пор влияет на пропускные операции.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий.

"О очередях на границе. Это сообщение будет полезно как тем, кто везет в Украину гуманитарную помощь, так и тем, кто — машину на растаможку", — написал председатель Львовской областной военной администрации.

Очереди на въезд перед пунктами пропуска во Львовской области по состоянию на 18:00

ППр Угринов – 200 легковых

ППр Рава – Русская – 230 грузовых, легковых нет

ППр Грушев – 460 легковых

ППр Краковец – 350 легковых и 520 грузовых

ППр Шегини – 570 легковых и 180 грузовых

ППр Смельница – 200 легковых

Легковые машины почти все ждут растаможки.

За сутки на одном ПП растаможивают в среднем 50 легковых автомобилей.



В Рави-Русской очередей из легковых автомобилей нет, потому что там их не пропускают.

Если на легковых машинах везут гуманитарную помощь, их на границе пытаются пропускать вне очереди, если такая возможность есть.

В Краковке и Шегинях приоритет предоставляют грузовым автомобилям, поскольку очередь там одна.

Специалисты Львовской таможни советуют: если вы возвращаетесь из-за границы и везете машину на растаможку, лучше воспользоваться ЧП в Угринове, Смольнице и Груше, поскольку там нет очередей из грузовиков.

Если вы везете гуманитарную помощь, лучше возвращаться в Украину через ЧП в Рави-Русской и Краковке.

Как сообщалось, в результате ракетных ударов российских оккупантов по Львову 3 мая были повреждены три электрические подстанции. По информации главы Львовской области Максима Козицкого, ракетные удары нанесли стратегические бомбардировщики РФ Ту-95 или Ту-160. Россияне выпустили шесть ракет по области, две сбили ПВО.

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