Очереди на границе: Лубинец объяснил, не нарушает ли усиление контроля права людей (видео)

Из-за усиления контроля при пересечении образовались очереди на границе. 31 декабря на разных пунктах пропуска в некоторых случаях люди столили более суток.

Уполномоченный Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец со ссылкой на сообщение Государственной пограничной службы объяснил, с чем именно это связано, а также ответил, не нарушает ли усиление контроля права людей.

"Чтобы разобраться с ситуацией, сегодня утром направил срочное письмо в Государственную пограничную службу Украины с просьбой предоставить информацию о документах, которые требуют работники ГНСУ у граждан, пересекающих государственную границу, а также правовые основания такого требования", — сообщил Лубинец.

Отметим, что пограничники усиленно проверяют документы у лиц с инвалидностью и сопровождающих их многодетных родителей, людей, которые едут по системе "Путь". Также требуют военно-учетные документы с записью об отсрочке мобилизации!

По сообщению Государственной пограничной службы, это связано с большим количеством случаев подделки документов.

По словам уполномоченного Верховной Рады Украины, никто не может быть вынужден делать то, что не предусматривает законодательство. Также государственные органы и их должностные лица обязаны действовать в пределах своих полномочий и в соответствии с Конституцией и законами Украины.

"Напомню и то, что Конституция Украины закрепляет: каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно покидать территорию Украины, за исключением устанавливаемых законом ограничений. Надеюсь, что эта ситуация удастся решить, а права человека и гражданина не будут нарушены", — добавил он.

Напомним, в Сети украинцы отмечают, что мужчин, которые имели группу инвалидности еще до полномасштабного вторжения, выпускают за границу без проблем. Вопросы возникают только к тем, кто получил группу 2022-2023 годов.

ТСН.ua собрал все, что известно об усилении проверок мужчин, имеющих право на выезд.

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