Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Очереди на границе Украины – где больше всего автомобилей и автобусов

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
845
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Очереди на границе Украины – где больше всего автомобилей и автобусов

Очереди на границе Украины 2 августа 2023 года. / Фото: Facebook/Государственная пограничная служба Украины-Западная граница

В пограничной службе рассказали об очередях в пунктах пропуска на выезд из Украины.

На границе Украины по состоянию на утро 2 августа в очередях на пунктах пропуска стоят 267 автомобилей, 22 автобуса и 40 пешеходов.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.

Пограничники также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Самые большие очереди фиксируют на границе в Польшу:

  • "Устилуг" – 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 30 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Грушев" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Краковец" – 50 л/а, 3 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 55 л/а, 7 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смольница" — 10 л/а, 0 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации).

Словакия:

  • "Ужгород" — 10 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

  • "Тиса" — 12 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинкова" — 7 л/а, (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 20 л/а, (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 5 л/а, 30 пешеходов;
  • "Вилок" — 15 л/а.

На границе с Молдовой и Румынией очереди нет.

Напомним, на границе с Польшей заработает "єЧерга" для автобусов.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
845
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация