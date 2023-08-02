Очереди на границе Украины – где больше всего автомобилей и автобусов

В пограничной службе рассказали об очередях в пунктах пропуска на выезд из Украины.

На границе Украины по состоянию на утро 2 августа в очередях на пунктах пропуска стоят 267 автомобилей, 22 автобуса и 40 пешеходов.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.

Пограничники также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Самые большие очереди фиксируют на границе в Польшу:

"Устилуг" – 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 30 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Грушев" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Краковец" – 50 л/а, 3 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 55 л/а, 7 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смольница" — 10 л/а, 0 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации).

Словакия:

"Ужгород" — 10 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

"Тиса" — 12 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинкова" — 7 л/а, (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 20 л/а, (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 5 л/а, 30 пешеходов;

"Вилок" — 15 л/а.

На границе с Молдовой и Румынией очереди нет.

Напомним, на границе с Польшей заработает "єЧерга" для автобусов.

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