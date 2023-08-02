Очереди на границе Украины – где больше всего автомобилей и автобусов

В пограничной службе рассказали об очередях в пунктах пропуска на выезд из Украины.
На границе Украины по состоянию на утро 2 августа в очередях на пунктах пропуска стоят 267 автомобилей, 22 автобуса и 40 пешеходов.
Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.
Пограничники также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Самые большие очереди фиксируют на границе в Польшу:
- "Устилуг" – 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 30 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Грушев" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Краковец" – 50 л/а, 3 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 55 л/а, 7 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смольница" — 10 л/а, 0 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации).
Словакия:
- "Ужгород" — 10 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).
Венгрия:
- "Тиса" — 12 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвинкова" — 7 л/а, (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 20 л/а, (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 5 л/а, 30 пешеходов;
- "Вилок" — 15 л/а.
На границе с Молдовой и Румынией очереди нет.
Напомним, на границе с Польшей заработает "єЧерга" для автобусов.
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