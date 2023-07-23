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Очереди на границе Украины: сколько автомобилей и автобусов ожидают на выезд

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Очереди на границе Украины: сколько автомобилей и автобусов ожидают на выезд

Очереди на границе Украины 23 июля. Фото: Руслан Запаранюк.

В пограничной службе рассказали о ситуации на пунктах пропуска на выезд из Украины.

На границе Украины на утро 23 июля в очередях на пунктах пропуска стоят 200 автомобилей и 51 автобус.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГПСУ.

Пограничники также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Самые большие очереди фиксируют на границе на въезд в Польшу:

  • "Устилуг" – 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 30 л/а, 7 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 9 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Грушев" — 45 л/а, 7 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Краковец" – 35 л/а, 11 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 10 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Словакия:

  • "Малый Березный" — 10 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" – 0 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

  • "Тиса" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинкове" — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
  • "Косино" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
  • "Лужанка" — 15 л/а, 0 пешеходов;
  • "Вилок" – 15 л/а, 0 пешеходов.

На границе с Молдовой и Румынией очереди нет.

Напомним, в Винницкой области задержали уклониста, который убегал в Молдову на надувном матрасе.

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Дата публикации
Просмотры
2252
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