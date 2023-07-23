Очереди на границе Украины: сколько автомобилей и автобусов ожидают на выезд

В пограничной службе рассказали о ситуации на пунктах пропуска на выезд из Украины.
На границе Украины на утро 23 июля в очередях на пунктах пропуска стоят 200 автомобилей и 51 автобус.
Об этом сообщает Западное региональное управление ГПСУ.
Пограничники также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Самые большие очереди фиксируют на границе на въезд в Польшу:
- "Устилуг" – 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 30 л/а, 7 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Рава-Русская" — 0 л/а, 9 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Грушев" — 45 л/а, 7 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Краковец" – 35 л/а, 11 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 0 л/а, 10 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Словакия:
- "Малый Березный" — 10 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" – 0 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Венгрия:
- "Тиса" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвинкове" — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 15 л/а, 0 пешеходов;
- "Вилок" – 15 л/а, 0 пешеходов.
На границе с Молдовой и Румынией очереди нет.
Напомним, в Винницкой области задержали уклониста, который убегал в Молдову на надувном матрасе.
Читайте также: