Очереди на границе Украины: сколько автомобилей и автобусов ожидают на выезд

В пограничной службе рассказали о ситуации на пунктах пропуска на выезд из Украины.

На границе Украины на утро 23 июля в очередях на пунктах пропуска стоят 200 автомобилей и 51 автобус.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГПСУ.

Пограничники также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Самые большие очереди фиксируют на границе на въезд в Польшу:

"Устилуг" – 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 30 л/а, 7 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 9 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Грушев" — 45 л/а, 7 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Краковец" – 35 л/а, 11 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 0 л/а, 10 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Словакия:

"Малый Березный" — 10 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" – 0 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

"Тиса" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинкове" — 5 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 15 л/а, 0 пешеходов;

"Вилок" – 15 л/а, 0 пешеходов.

На границе с Молдовой и Румынией очереди нет.

Напомним, в Винницкой области задержали уклониста, который убегал в Молдову на надувном матрасе.

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