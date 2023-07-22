Очереди на границе Украины выросли – где больше всего автомобилей и автобусов

В пограничной службе рассказали об очередях на пунктах пропуска на выезд из Украины.

На границе Украины на утро 22 июля в очередях на пунктах пропуска стоят 400 автомобилей и 33 автобуса.

Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.

Пограничники также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Наибольшие очереди фиксируют на границе в Польше в следующих пунктах пропуска:

"Устилуг" – 60 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 35 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Рава-Русская" — 60 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Грушев" — 20 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Краковец" – 120 л/а, 6 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 15 л/а, 10 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Словакия

"Ужгород" — 20 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Венгрия

"Тиса" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинкове" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

"Косино" — 30 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 пешеходов;

"Вилок" – 15 л/а, 0 пешеходов.

На границе с Молдовой и Румынией очереди нет.

Напомним, в разведке рассказали о ситуации на Запорожской АЭС.

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