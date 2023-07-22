Очереди на границе Украины выросли – где больше всего автомобилей и автобусов

В пограничной службе рассказали об очередях на пунктах пропуска на выезд из Украины.
На границе Украины на утро 22 июля в очередях на пунктах пропуска стоят 400 автомобилей и 33 автобуса.
Об этом сообщает Западное региональное управление ГНСУ.
Пограничники также просят учитывать при планировании поездок возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Наибольшие очереди фиксируют на границе в Польше в следующих пунктах пропуска:
- "Устилуг" – 60 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 35 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Рава-Русская" — 60 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Грушев" — 20 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Краковец" – 120 л/а, 6 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 15 л/а, 10 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Словакия
- "Ужгород" — 20 л/а, 8 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
Венгрия
- "Тиса" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвинкове" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);
- "Косино" — 30 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
- "Лужанка" — 10 л/а, 0 пешеходов;
- "Вилок" – 15 л/а, 0 пешеходов.
На границе с Молдовой и Румынией очереди нет.
Напомним, в разведке рассказали о ситуации на Запорожской АЭС.
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