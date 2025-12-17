Очереди на границе перед Рождеством - где удобнее всего пересекать и чего ожидать

Очереди на границе / © ТСН

Во Львовской области перед Рождеством наблюдается рост пассажиропотока на границе, однако очереди различаются в зависимости от пункта пропуска.

О ситуации рассказали в Государственной пограничной службе Украины в Telegram.

«Наибольшую нагрузку фиксируют в „Шегинях“ и „Краковце“, тогда как наименьшие очереди — в „Смильнице“ и „Нижанковичах“. Умеренный трафик — в „Раве-Русской“, „Угриневе“ и „Грушеве“», — говорится в сообщении.

По прогнозам пограничников, пассажиропоток на границе может вырасти примерно на четверть. Для эффективного обслуживания растущего трафика персонал постепенно увеличивается, добавляют дополнительные автоматизированные рабочие места и поддерживается тесная координация с польскими коллегами. В дни Рождества и Нового года ожидается временное снижение интенсивности движения, а медленное уменьшение пассажиропотока предполагается после первой недели января.

Чтобы сократить время ожидания на границе, советуют пользоваться менее загруженными пунктами пропуска и планировать пересечение в ночные или утренние часы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в пункте пропуска «Солотвино — Сигету Мармацией» от 2 декабря 2025 года временно ограничили пересечение для автомобилей в будние дни.