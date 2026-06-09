Очереди на границе с Польшей 9 июня: где самые большие пробки на КПП

Очереди на границе с Польшей 9 июня / © Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

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С началом лета очереди на границах с Польшей сильно выросли. Автомобили стоят на выезд из Украины в больших очередях. Аналогично стоят и автобусы с путешественниками. Какая ситуация на границах 9 июня и есть ли очереди — рассказываем дальше.

В Западном региональном управлении Госпогранслужбы поделились актуальными данными.

Очереди на границах 9 июня: наиболее загруженные пункты пропуска

В Западном региональном управлении ГНСУ сообщают, что по состоянию на 9:00 9 июня известно о таких очередях на границах Украины:

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«Устилуг» — 85 л/а, 0 автобусов;

«Угринов» — 25 л/а, 0 автобусов;

«Краковец» — 40 л/а, 0 автобусов;

«Шегини» — 30 л/а, 1 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

На всех других КПП с Польшей очередей нет. В частности, на контрольно-пропускных пунктах «Ягодин», «Рава-Русская», «Грушев», «Смольница» и «Нижанковичи».

На границе со Словакией сейчас очереди не зафиксированы.

На границе с Венгрией сообщают об очередях на таких КПП:

«Тиса» — 25 л/а, 2 автобусов;

«Косино» — 25 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

«Дзвонковое» — 8 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 19 часов);

На границах с Румынией и Молдовой очередей нет.

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В то же время, данные об очередях на границах существенно отличаются.

Сервис «На кордоні» показывает, что очереди на пунктах пропуска «Краковец», «Угринов» и «Устилуг» значительно больше. В чатах социальных сетей также сообщают о километровых очередях на этих пунктах пропуска.

Водителям советуют заблаговременно проверять очереди на границах и выбирать наименее загруженные пункты пропуска.

За что украинцев могут оштрафовать на границе

Напомним, украинцам, планирующим поездку в ЕС, следует заранее ознакомиться с таможенными правилами, поскольку нарушение законодательства грозит конфискацией товаров и штрафами до 150% от их стоимости.

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Таможенный кодекс предусматривает ответственность за уклонение от уплаты платежей, утаивание вещей или уклонение от таможенного контроля.

Также наказываются препятствования должностным лицам при проверке и недекларировании товаров или валюты на сумму более 10 тысяч евро.

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