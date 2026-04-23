ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
128
Время на прочтение
1 мин

Очереди на границе с Польшей: водителей предупредили об изменениях

Водителей предупредили о ремонте на «Рава-Русской». Движение будет осуществляться одной полосой. Возможны очереди и задержки.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
На границе с Польшей возможны задержки / © Reuters

Водителей предупредили о возможных осложнениях во время пересечения украинско-польской границы через пункт пропуска «Рава-Русская».

Об этом говорится в сообщении ГПСУ.

Как сообщают пограничники, с 09:00 24 апреля 2026 года в зоне сервисного обслуживания перед пунктом пропуска с украинской стороны начнутся ремонтные работы дорожного покрытия. Ориентировочно они продлятся до 1 июня 2026-го.

Ремонт будет выполняться поэтапно как на въезд в Украину, так и на выезд. В этой связи движение транспорта организуют в двустороннем режиме только одной полосой.

Из-за ограничений возможны задержки и изменения ритмичности пропуска транспортных средств. Водителям советуют заранее планировать маршрут и по возможности выбирать менее загруженные часы или альтернативные пункты пересечения границы.

Ожидается, что временные неудобства могут занять более месяца.

Тем временем пункт пропуска «Гребенное-Рава-Русская» подключили к EES и пообещали, что пересечение границы станет быстрее.

Напомним, что пункт пропуска расположен на границе с Польшей, а европейская система контроля EES должна упрощать процедуру пересечения для украинцев и других граждан третьих стран.

Комментарии (0)
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie