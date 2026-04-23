Очереди на границе с Польшей: водителей предупредили об изменениях

На границе с Польшей возможны задержки / © Reuters

Реклама

Водителей предупредили о возможных осложнениях во время пересечения украинско-польской границы через пункт пропуска «Рава-Русская».

Об этом говорится в сообщении ГПСУ.

Как сообщают пограничники, с 09:00 24 апреля 2026 года в зоне сервисного обслуживания перед пунктом пропуска с украинской стороны начнутся ремонтные работы дорожного покрытия. Ориентировочно они продлятся до 1 июня 2026-го.

Реклама

Ремонт будет выполняться поэтапно как на въезд в Украину, так и на выезд. В этой связи движение транспорта организуют в двустороннем режиме только одной полосой.

Из-за ограничений возможны задержки и изменения ритмичности пропуска транспортных средств. Водителям советуют заранее планировать маршрут и по возможности выбирать менее загруженные часы или альтернативные пункты пересечения границы.

Ожидается, что временные неудобства могут занять более месяца.

Тем временем пункт пропуска «Гребенное-Рава-Русская» подключили к EES и пообещали, что пересечение границы станет быстрее.

Реклама

Напомним, что пункт пропуска расположен на границе с Польшей, а европейская система контроля EES должна упрощать процедуру пересечения для украинцев и других граждан третьих стран.