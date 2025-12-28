- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 62
- Время на прочтение
- 1 мин
Очереди на границе увеличились перед Новым годом: где сейчас самые большие пробки на выезд в Польшу
На границе Львовской и Волынской областей фиксируется традиционное предновогоднее оживление движения, пограничники перешли на усиленный режим работы.
После кратковременного спада пассажиропотока сразу после Рождества, на границе с Польшей снова наблюдается рост очередей . Пункты пропуска работают в условиях повышенной нагрузки.
Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Усиленный режим работы
Чтобы уменьшить время ожидания, пограничники приняли дополнительные меры:
Увеличено количество нарядов проверки документов и досмотра транспорта.
Задействованы дополнительные автоматизированные рабочие места.
Поддерживается постоянная координация с польскими коллегами для ускорения процедур.
Где стоят очереди (на 10:00)
По данным ГНСУ, самая сложная ситуация с легковыми авто на Волыни («Устилуг»), а с автобусами – на Львовщине («Краковец»).
Выезд из Украины:
«Устилуг»: 60 легковых автомобилей, 4 автобуса.
«Угринов»: 40 авто.
«Краковец»: 25 авто, 27 автобусов .
«Рава-Русская»: 20 авто.
"Грушев": 20 авто.
"Нижанковичи": 20 авто.
"Шегини": 10 авто, 13 автобусов.
"Ягодин": 7 автобусов.
«Смольница»: очередей нет.
Въезд в Украину: очереди фиксируются только на пункте пропуска "Краковец" - там ожидают 30 автомобилей и 10 автобусов.
Пограничники советуют путешественникам учитывать эту информацию при планировании поездок.
Напомним, после повреждения важного моста в Одесской области обновлены условия пересечения границы с Молдовой и Румынией . Возобновлено пересечение границы через ряд пунктов в Одесской области.