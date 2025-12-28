Очереди на границе увеличились перед Новым годом: где сейчас самые большие пробки на выезд в Польшу

На западной границе Украины увеличился трафик / © Facebook/Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

После кратковременного спада пассажиропотока сразу после Рождества, на границе с Польшей снова наблюдается рост очередей . Пункты пропуска работают в условиях повышенной нагрузки.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Усиленный режим работы

Чтобы уменьшить время ожидания, пограничники приняли дополнительные меры:

Увеличено количество нарядов проверки документов и досмотра транспорта.

Задействованы дополнительные автоматизированные рабочие места.

Поддерживается постоянная координация с польскими коллегами для ускорения процедур.

Где стоят очереди (на 10:00)

По данным ГНСУ, самая сложная ситуация с легковыми авто на Волыни («Устилуг»), а с автобусами – на Львовщине («Краковец»).

Выезд из Украины:

«Устилуг»: 60 легковых автомобилей, 4 автобуса.

«Угринов»: 40 авто.

«Краковец»: 25 авто, 27 автобусов .

«Рава-Русская»: 20 авто.

"Грушев": 20 авто.

"Нижанковичи": 20 авто.

"Шегини": 10 авто, 13 автобусов.

"Ягодин": 7 автобусов.

«Смольница»: очередей нет.

Въезд в Украину: очереди фиксируются только на пункте пропуска "Краковец" - там ожидают 30 автомобилей и 10 автобусов.

Пограничники советуют путешественникам учитывать эту информацию при планировании поездок.

Напомним, после повреждения важного моста в Одесской области обновлены условия пересечения границы с Молдовой и Румынией . Возобновлено пересечение границы через ряд пунктов в Одесской области.